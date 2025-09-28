L’addio a Francesco Sireno | Se n’è andato un fratello Ci mancherà la sua umanità

C’era tutto il suo ‘mondo’ ieri per dargli l’ultimo saluto, a dimostrazione del profondo segno che Francesco Sireno, il 40enne modenese, morto improvvisamente martedì, ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto o incontrato nel corso degli anni. ‘Checco’, come lo chiamavano i tanti amici, era lo storico chitarrista del gruppo musicale " Kaos India ", ed è proprio la voce del gruppo, Mattia Camurri a ricordarlo con commozione: "Il primo ricordo che ho di lui – racconta Mattia – risale alle scuole superiori, quando si appassionò allo strumento della chitarra e leggeva erroneamente gli accordi al contrario: ecco perché gli diedi qualche dritta su come suonarli e chiaramente dopo pochissimo tempo migliorò tantissimo la sua tecnica ed era lui ad insegnare a me. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

