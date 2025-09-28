Lacrime tortellini e un twist da brividi | il debutto degli emiliano-romagnoli a Ballando con le Stelle

Bologna, 28 settembre 2025 - Al via alla stagione 2025 di Ballando con le Stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Sabato 27 settembre i concorrenti di questa edizione si sono esibiti per la prima volta, tra lacrime e sudore. Ecco com’è andata per i concorrenti emiliano-romagnoli. La Signora Coriandoli (al secolo Maurizio Ferrini) apre la puntata e porta un po’ Romagna a Ballando con le Stelle, ad accompagnarla nel ballo è Simone Di Pasquale. La signora di Cesena non poteva che esibirsi con una mazurka di periferia, poi regala dei tortellini ai giudici. Ad accompagnarla nel ballo è Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lacrime, tortellini e un twist da brividi: il debutto degli emiliano-romagnoli a Ballando con le Stelle

