L'abito da sposa di Selena Gomez chi ha firmato il vestito ispirato all'epoca d'oro di Hollywood

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti e a un bouquet essenziale. Ecco chi ha firmato il vestito da sposa e tutti i dettagli del look per le nozze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abito - sposa

L’abito da sposa di Melanie B delle Spice Girls: quanto costa il vestito a sirene con cascata di perle

Cecilia Capriotti sposa in pizzo: l’abito bianco per il matrimonio con Gianluca Mobilia

Kate Middleton che con un abito solo dimostra fedeltà alla sua designer del cuore (quella del suo abito da sposa) e celebra la moda francese

abito sposa selena gomezL’abito da sposa di Selena Gomez, chi ha firmato il vestito ispirato all’epoca d’oro di Hollywood - Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti ... Riporta fanpage.it

abito sposa selena gomezSelena Gomez e Benny Blanco si sposano: tutto sulle nozze e l'incredibile lista degli ospiti dell'evento (sì, Taylor Swift ci sarà) - La coppia si scambierà i voti in una cerimonia blindatissima a Santa Barbara, in California, al cospetto di amici e celebrità accorsi da ogni parte d'America ... Come scrive cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Abito Sposa Selena Gomez