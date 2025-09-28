La Wind Surf torna a Porto Empedocle nuova tappa della più grande nave a vela del mondo

Porto Empedocle ha accolto questa mattina, ancora una volta, la “Wind Surf”, la più grande nave da crociera a vela del mondo. Lunga 187 metri e con una capacità di 342 ospiti assistiti da circa 210 membri di equipaggio, la nave di Windstar Cruises del gruppo Carnival è arrivata in banchina nelle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: wind - surf

The Cold Hawaii Youth Windsurf World Cup 2025 was a celebration of wind power, wave rhythm, and youthful passion.... - facebook.com Vai su Facebook

? La Wind Surf fa scalo a Taranto per la prima volta: tradizione, sostenibilità e progresso si incontrano nel Porto di Taranto! Tradizionale cerimonia di scambio crest tra istituzioni e operatori portuali, un momento simbolico e di grande valore per la comuni Vai su X

Il grande windsurf di scena a Porto Corsini con il Memorial Ballanti – Saiani - Il Trofeo dedicato alla memoria delle due atlete ravennati valido come III tappa della Coppa Italia IQoil. Secondo pressmare.it

Windsurf: Nel Week end a Porto Corsini il Memorial Ballanti-Saiani, III Tappa Coppa Italia iQFoil Y&J - Chi vive di mare e di vento conosce da decenni l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, da sempre impegnato nella pratica e nella diffusione del windsurf e tra i pionieri di questo sport in Italia. Da ravennawebtv.it