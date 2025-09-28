La volta buona parenti serpenti | gelo da Caterina Balivo

Parenti serpenti, era un amarissimo e assai riuscito film di Mario Monicelli. Non saremo a quei livelli, ma le confessioni di Jessica Morlacchi a La volta buona, su Rai 1, lasciano perlomeno interdetti. Nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo si parla di ritocchi, ritocchini, stoccate e controstoccate familiari. La cantante, che poco più che bambina vinse nel 2001 il Festival di Sanremo insieme ai Gazosa, meteora pop rimasta nella memoria televisiva più che musicale, qualche tempo fa era finita nell'occhio del ciclone, suo malgrado, dopo essere stata palpata in diretta da Memo Remigi a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La volta buona, parenti serpenti: gelo da Caterina Balivo

Giancarlo Magalli racconta la malattia a La volta buona. Il conduttore ha scoperto il tumore nel 2023, un linfoma che poteva essere fatale: «Mi avevano dato due mesi di vita. Il linfoma è guarito con la terapia» - facebook.com Vai su Facebook

E' morta Pia Velsi, la nonna Trieste di "Parenti Serpenti": aveva 101 anni - E' morta Pia Velsi, attrice di cinema e televisione nota per il suo ruolo di nonna Trieste di "Parenti Serpenti": aveva 101 anni ... tgcom24.mediaset.it scrive

Pia Velsi, morta la nonna di Parenti Serpenti e volto di Tutti pazzi per amore: a 101 anni l’attrice viveva in povertà e solitudine - Se n’è andata in silenzio, nel cuore dell’Esquilino, a Roma, il quartiere in cui aveva vissuto per oltre sessant’anni. Riporta leggo.it