La voce di Hind Rajab la voluta cecità dell’immagine di fronte al grido di Gaza
Titolo: La voce di Hind Rajab. Titolo originale: The Voice of Hind Rajab. Regia: Kaouther Ben Hania. Paese di produzione anno durata: Tunisia, Francia 2025 90 min.. Sceneggiatura: Kaouther Ben Hania. Fotografia: Qutaiba Barhamji, Juan Sarmiento G.. Montaggio: Maxime Mathis, Kaouther Ben Hania, Qutaiba Barhamji. Suono: Amal Attia, Elias Boughedir, Gwennolé LeBorgne, Marion Papinot, Lars Ginzel, Amine Bouhafa. Cast: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel. Produzione: Mime Films & Tanit Films (Nadim Cheikhrouha), James Wilson, Odessa Rae. Distribuzione: I Wonder Pictures. Programmazione: Conca Verde Bergamo, Notorious Cinemas Curno, Starplex Romano di Lombardia, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema, Cinema Nuovo Albino, Iride-Vega Costa Volpino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: voce - hind
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
La voce di Hind Rajab è un film doloroso, urgente e necessario. Non c'è bisogno di aggiungere nient'altro se non il consiglio di andarlo a vedere a tutti i costi. #cinefacts #lavocedihindrajab - facebook.com Vai su Facebook
"La voce di Hind Rajab", evento speciale per l’uscita del film vincitore del Leone d’Argento a Venezia https://ift.tt/wXhjOtc - X Vai su X
“La voce di Hind Rajab”: la recensione di Paolo Mereghetti - La “voce” è quella di una bambina di sei anni che, il 29 gennaio 2024, tenne inchiodati al telefono i membri della Mezzaluna Rossa palestinese (la loro Croce Rossa) chiedendo di essere salvata. Lo riporta iodonna.it
La voce di Hind Rajab, una storia e un film che vanno oltre Gaza - Il cast presenta questa mattina la pellicola osannata a Venezia alle 10. Lo riporta torino.repubblica.it