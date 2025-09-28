La voce che resiste | alla Rete Magica corsi di gruppo di logopedia per persone con parkinson

Forlitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle sale del centro La Rete Magica, un gruppo di persone si ritrova ogni settimana per un appuntamento speciale: un corso di logopedia di gruppo dedicato a chi convive con la malattia di Parkinson. A guidarli è il logopedista, figura sanitaria specializzata nella prevenzione e nel trattamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voce - resiste

Pontida 2025, l'Italia di Manzoni che soffre, resiste e si affida alla provvidenza, e la lega di Vannacci, voce del nuovo patriottismo

Rete Magica, dodici tappe verso i malati cognitivi - Un corso dell’associazione che presta sostegno a pazienti affetti da Alzheimer e Parkinson e ai loro famigliari. Da ilrestodelcarlino.it

Rete Magica, ripartiti i corsi - L’associazione organizza corsi per fornire stimoli a corpo e mente, così da affrontare al meglio i cambiamenti psicofisici in arrivo e contrastare le ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Voce Resiste Rete Magica