la vigor deve invertire il trend

Non è stata fortunata la Vigor in queste prime settimane, eppure alcuni errori sono stati commessi. Contro il quotato Teramo, l'obiettivo dello staff tecnico vigorino è ridurre al minimo le ingenuità, provare a scrivere una storia diversa e cercare in tutti i modi il successo che davanti al pubblico amico non è ancora arrivato. "Questa sfida ci dirà chi siamo, il risultato è difficile da prevedere, ma dobbiamo invertire il trend perché anche se le prestazioni ci sono, i risultati non ci soddisfano – spiega Beppe Magi, allenatore della Vigor -. Il tempo c'è, sta a noi crescere, migliorare, non accontentarci.

