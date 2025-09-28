La verità di Brunori Sas miglior videoclip indipendente delle 30 edizioni del Mei

FAENZA – “La verità” di Brunori Sas è il miglior videoclip indipendente delle 30 edizioni del Mei. Sarà premiato sabato 4 ottobre al Mei dei 30 anni di Faenza da PIVI – Premio italiano videoclip indipendente a cura di Fabrizio Galassi. A Cosenza c’è un Babbo Natale steso al suolo. Quel Babbo Natale è diventato un classico moderno, sottolineando il disagio di un’epoca con la poesia. “La Verità”, diretto da Giacomo Triglia con soggetto dello stesso Brunori, è un frammento di neo-neo realismo; cinque minuti di crisi, paternità, disperazione e attualità. Premiarlo oggi come miglior video dei 30 anni del MEI significa riconoscere a quest’opera il suo status di classico moderno della videografia italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “La verità” di Brunori Sas miglior videoclip indipendente delle 30 edizioni del Mei

