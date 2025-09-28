La vera sindrome da rientro? La ricaduta digitale Perché tornano le dipendenze da schermo e come combatterle
Con la fine dell’estate, l’espressione “sindrome da rientro” torna puntuale a descrivere la fatica fisica e mentale di riallinearsi ai ritmi quotidiani dopo settimane di pausa e rallentamento dagli impegni. Ma se lo sguardo si allarga oltre la stanchezza e la malinconia per il tempo libero ormai lasciato alle spalle, emerge un’altra forma di vulnerabilità che segna sempre più il passaggio dalle vacanze alla vita ordinaria: la ricaduta digitale. Le giornate trascorse all’aperto e una minore pressione a rimanere connessi agisce spesso come una parentesi in cui le abitudini online si allentano, si riducono le ore di gaming, cala lo scrolling compulsivo, per molti diminuisce l’urgenza di condividere ogni istante sui social. 🔗 Leggi su Open.online
