La vera maturità inizia dalle urne Sono 3.462 i diciottenni al voto | Un diritto ma di più un dovere

Sono 3.462 i neomaggiorenni residenti nella provincia di Pesaro Urbino che tra oggi e domani potranno esprimere il proprio diritto al voto. Tra le 1.642 femmine c’è Sofia Giunta, mentre tra i 1.820 maschi ci sono il pesarese Eugenio Albini Riccioli e il fanese Stefano Leonelli. A tutti abbiamo fatto le stesse domande. Tutti e tre hanno definito “importante il fatto di poter votare“; oltreché un diritto, due su tre lo sente essere un dovere verso la propria comunità e due su tre mettono in cima alle priorità di un politico che li convince, la capacità di creare opportunità occupazionali in patria, anche per i giovani, perché tra i principi costituzionali, il lavoro è la leva imprescindibile per l’ emancipazione e l’indipendenza della persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

