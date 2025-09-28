La Valtur Brindisi demolisce 85-60 anche Cremona | spettacolo puro al PalaPentassuglia
BRINDISI - Dopo aver demolito Ruvo, la Valtur Brindisi annienta (85-60) anche la Ferraroni Juvi Cremona. Poche volte si è assistito a una gara a senso unico come quella andata in scena stasera (domenica 28 settembre) al PalaPentassuglia. Gli uomini di coach Bucchi non hanno dato respiro al roster. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
