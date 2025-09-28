La trasferta Prezzi troppo alti | tifosi viola a casa Ma rimane il rischio ordine pubblico

Il derby più vicino si gioca a distanza. A Pisa i tifosi viola ci saranno se pur non in massa: il settore ospiti della Cetilar Arena resterà infatti mezzo vuoto, con circa 600 presenti su oltre 1.000 posti disponibili. Un'immagine eloquente che fotografa l'adesione al boicottaggio lanciato dalla curva Fiesole contro il caro-biglietti. Troppi, secondo lo zoccolo duro del tifo, i 45 euro più 4 di prevendita chiesti dal club nerazzurro per assistere a una trasferta logisticamente semplice ma ritenuta troppo onerosa. A raccogliere l'appello sono stati numerosi viola club e buona parte delle associazioni di tifo, che hanno preferito restare a casa.

