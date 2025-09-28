La storia drammatica di Simone Bilardo | due tumore e due anni di vita ma lui reagisce con forza e coraggio
Colpito da due tumori al cervello e da una prognosi di soli due anni di vita, Simone Bilardo sorprende tutti con la sua forza: il racconto commovente e il messaggio di speranza. Leggi anche: Dietro i like e gli adv, c’è il grande dolore: famosa influencer racconta la depressione che l’ha colpita La storia di Simone Bilardo è una di quelle che lasciano il segno. Giovane influencer e imprenditore, nel 2023 ha ricevuto una diagnosi che avrebbe abbattuto chiunque: due tumori al cervello e una prospettiva di soli due anni di vita. Da allora, però, Simone ha scelto di non farsi travolgere dal dolore, trasformando la sua condizione in una missione di speranza e coraggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Simone Bilardo, chi è la moglie Silvia Tettamanti: “14 anni insieme”/ La loro storia d’amore - Simone Bilardo ospite a La Volta Buona: la storia d'amore con la moglie Silvia Tettamanti ... Da ilsussidiario.net
Chi è Simone Biliardo, tutto sul giovane con due tumori incurabili e due anni di vita - La storia di Simone Biliardo, giovane imprenditore e atleta che ha scoperto di avere due tumori incurabili. Riporta donnaglamour.it