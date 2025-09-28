La stella buco nero che risolve il mistero dei puntini rossi fotografati da James Webb

Wired.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ipotesi cerca di spiegare la natura di questi oggetti cosmici emersa dalle immagini dell’Universo primordiale. 🔗 Leggi su Wired.it

la stella buco nero che risolve il mistero dei puntini rossi fotografati da james webb

© Wired.it - La “stella buco nero” che risolve il mistero dei puntini rossi fotografati da James Webb

In questa notizia si parla di: stella - buco

La rara fotografia di un buco nero mentre divora una stella: gli scatti del telescopio Hubble

Scoperto un buco nero un miliardo di volte più grande del Sole. Lo studio - Un team di ricercatori guidato dall’italiano Luca Ighina ha scoperto un buco nero distante 12,8 miliardi di anni luce, con una massa pari a un miliardo di Soli. Da tg24.sky.it

stella buco nero risolveUn gigantesco e assurdo buco nero scoperto nello spazio profondo: divora materia a un ritmo mostruoso - I ricercatori hanno scoperto un buco nero supermassiccio con una massa immensa, ovvero 1 miliardo di volte quella del Sole ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Stella Buco Nero Risolve