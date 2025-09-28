La stella buco nero che risolve il mistero dei puntini rossi fotografati da James Webb
Una nuova ipotesi cerca di spiegare la natura di questi oggetti cosmici emersa dalle immagini dell’Universo primordiale. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: stella - buco
La rara fotografia di un buco nero mentre divora una stella: gli scatti del telescopio Hubble
Grazie al telescopio spaziale James Webb, gli astronomi hanno scoperto una classe di oggetti mai osservati prima, chiamata “stella buco nero”: - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto un buco nero un miliardo di volte più grande del Sole. Lo studio - Un team di ricercatori guidato dall’italiano Luca Ighina ha scoperto un buco nero distante 12,8 miliardi di anni luce, con una massa pari a un miliardo di Soli. Da tg24.sky.it
Un gigantesco e assurdo buco nero scoperto nello spazio profondo: divora materia a un ritmo mostruoso - I ricercatori hanno scoperto un buco nero supermassiccio con una massa immensa, ovvero 1 miliardo di volte quella del Sole ... Lo riporta fanpage.it