La spruzzata di neve in montagna Le vostre foto di una splendida domenica di sole

Ecodibergamo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SCATTI. Gli scorsi giorni di pioggia e la brusca discesa delle temperature hanno portato in montagna la neve. Domenica è esploso il sole e molti di voi ci hanno mandato foto delle escursioni in montagna. Le previsioni per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la spruzzata di neve in montagna le vostre foto di una splendida domenica di sole

© Ecodibergamo.it - La spruzzata di neve in montagna. Le vostre foto di una splendida domenica di sole

In questa notizia si parla di: spruzzata - neve

spruzzata neve montagna vostreLa spruzzata di neve in montagna. Le vostre foto di una splendida domenica di sole - Domenica è esploso il sole e molti di voi ci hanno mandato foto delle escursioni in montagna. Segnala ecodibergamo.it

Neve in montagna, appello alla prudenza del Soccorso alpino - L'arrivo delle neve in numerose località di montagna nei scorsi giorni e le temperature basse che trasformano la coltre bianca in un invisibile strato ghiacciato, rendono le passeggiate degli ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spruzzata Neve Montagna Vostre