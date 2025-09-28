La spinta delle donne FdI | Ribaltare i pronostici? Si può basta crederci
Nella rossa Toscana ieri è piombata Arianna Meloni, il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Il 10 ottobre sarà la volta di Giorgia Meloni, la presidente del consiglio. La missione è tingere per la prima volta d’azzurro la regione col trionfo di Alessandro Tomasi: "Siamo arrivati a tre anni di governo e ancora FdI cresce nei sondaggi. E ancora, siamo la nazione più stabile d’Europa, Giorgia è considerato un leader autorevole e centrale in tutto il mondo, è ripartita l’economia e non lo dico io ma Lagarde, che dice che l’Italia va presa ad esempio per la tenuta dei conti", rivendica Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spinta - donne
25/9/25. Il 73,6% non sopporta inciviltà e toni da bar usati dai leader. I rischi di strumentalizzazione delle piazze, da Gaza alle campagne elettorali, e la spinta a cambiare registro da giovani e donne. L'intervista del nostro Diego Motta alla sociologa dei proces - facebook.com Vai su Facebook
Marina racconta le motivazioni che l’hanno spinta a interrompere la conoscenza con Arcangelo! #UominieDonne - X Vai su X
La spinta delle donne FdI: "Ribaltare i pronostici?. Si può, basta crederci" - Donzelli: "Un mese e mezzo fa distacco di venti punti, oggi sono dieci... Lo riporta msn.com