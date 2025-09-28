Nella rossa Toscana ieri è piombata Arianna Meloni, il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Il 10 ottobre sarà la volta di Giorgia Meloni, la presidente del consiglio. La missione è tingere per la prima volta d’azzurro la regione col trionfo di Alessandro Tomasi: "Siamo arrivati a tre anni di governo e ancora FdI cresce nei sondaggi. E ancora, siamo la nazione più stabile d’Europa, Giorgia è considerato un leader autorevole e centrale in tutto il mondo, è ripartita l’economia e non lo dico io ma Lagarde, che dice che l’Italia va presa ad esempio per la tenuta dei conti", rivendica Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spinta delle donne FdI: "Ribaltare i pronostici?. Si può, basta crederci"