La sinistra stecca su Venezi FdI | Attaccata perché fuori da certi circoli

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si spengono le polemiche riguardo la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. Ad aprire lo stato di agitazione, un documento firmato dalle professoresse e dai professori dell'orchestra della Fenice che ne hanno chiesto “la revoca”. Poi nella serata di ieri lanci di volantini a teatro. La protesta non riguarderebbe solo la figura della Venezi, ma anche le modalità con cui è stata adottata la decisione. Secondo i dipendenti, l'iter che ha portato alla sua nomina è stato caratterizzato da mancanza di trasparenza e di confronto interno. Ma c'è chi avanza il sospetto che le contestazioni alla Venezi non siano divampate a causa di meriti artistici e professionali che le mancherebbero ma per le etichette politiche che le vengono appiccicate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

