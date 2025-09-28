La sinistra stecca su Venezi FdI | Attaccata perché fuori da certi circoli
Non si spengono le polemiche riguardo la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. Ad aprire lo stato di agitazione, un documento firmato dalle professoresse e dai professori dell'orchestra della Fenice che ne hanno chiesto “la revoca”. Poi nella serata di ieri lanci di volantini a teatro. La protesta non riguarderebbe solo la figura della Venezi, ma anche le modalità con cui è stata adottata la decisione. Secondo i dipendenti, l'iter che ha portato alla sua nomina è stato caratterizzato da mancanza di trasparenza e di confronto interno. Ma c'è chi avanza il sospetto che le contestazioni alla Venezi non siano divampate a causa di meriti artistici e professionali che le mancherebbero ma per le etichette politiche che le vengono appiccicate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sinistra - stecca
È accettabile? Siamo ancora in democrazia? Qual è il reato? La libertà di opinione e di denuncia? Questa è una vicenda che dovrebbe indignare tutti, ma proprio tutti, superando lo sterile steccato destra versus sinistra . Oggi tocca a @FranceskAlbs , domani - X Vai su X
Vergognatevi. Che cosa c'entrano la violenza e la devastazione con il pacifismo? La sinistra estremista rossa si dimostra per quello che è: violenta e pericolosa. - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi fa impazzire la sinistra. FdI: "Attaccata perché fuori da certi circoli" - Non si spengono le polemiche riguardo la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. Secondo iltempo.it
Mollicone (FdI): «Il caso Venezi alla Fenice? Paga lo scotto di non appartenere ai circoletti di sinistra» - Il presidente della commissione Cultura: «L’hanno addirittura accusata di essere bella» ... Secondo msn.com