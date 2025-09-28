La sinistra pro Pal non risparmia neanche Mattarella Parli di Israele

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal fronte "pro-Pal" arrivano le prime prese di distanza rispetto all'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella, tacciato di aver chiesto alla Global Sumud Flotilla di fermarsi, consegnare gli aiuti al Patriarcato Latino di Gerusalemme ed evitare così possibili incidenti durante la navigazione verso una zona di guerra, ovvero Gaza. Una richiesta di buon senso e responsabilità istituzionale, quella di Mattarella, che però evidentemente non trova d'accordo alcuni irriducibili della causa anti-Israele. A partire proprio da Francesca Albanese, la Special Rapporteur delle Nazioni Unite per la Palestina, portabandiera della frangia più radicale del movimento "pro-Pal". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la sinistra pro pal non risparmia neanche mattarella parli di israele

© Ilgiornale.it - La sinistra pro Pal non risparmia neanche Mattarella. "Parli di Israele"

In questa notizia si parla di: sinistra - risparmia

sinistra pro pal risparmiaLa sinistra pro Pal non risparmia neanche Mattarella. "Parli di Israele" - Pal" arrivano le prime prese di distanza rispetto all'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella, tacciato di aver chiesto alla Global Sumud Flotilla di fermarsi, consegnare gli ai ... Scrive msn.com

sinistra pro pal risparmiaUniversità, studenti pro Pal e il ruolo dei rettori - Nelle Università italiane la stragrande maggioranza degli studenti filopalestinesi si raccolgono perlopiù tra gli studenti di sinistra, i quali in generale sono quelli più presenti politicamente, più ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Pro Pal Risparmia