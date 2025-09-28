La sindaca | Subito un confronto in Regione

La sopportazione di chi vive e lavora in Valbisenzio è al limite e l’amministrazione comunale condivide con la cittadinanza e con le imprese la richiesta di soluzioni concrete non più rinviabili, che peraltro sono state a più riprese e con determinazione chieste dalle amministrazioni della Vallata". Lo dice la sindaca Francesca Vivarelli (nella foto) che chiede: "Risorse per adeguamento della viabilità secondaria, potenziamento del servizio ferroviario, più corse e nuove fermate in Valbisenzio, risorse per una viabilità alternativa alla 325. Alla Regione – aggiunge – chiediamo pubblicamente di aprire al più presto un confronto aperto al territorio su questa che ormai per noi è un’emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

