La sfilata di ’Incanto Liberty’ Domenica speciale in centro

Il cambio delle temperature non ha aiutato ma comunque la sfilata di apertura della decima edizione di 'Incanto Liberty' ha registrato una buona affluenza di pubblico. Montecatinesi e turisti si sono fermati ad ammirare gli undici equipaggi presenti in questa edizione, il passaggio delle carrozze d'epoca trainate da imponenti cavalli e cocchieri in abiti storici crea sempre un atmosfera suggestiva. La kermesse prosegue fino a questa sera, il programma inizia alle ore 11 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale dove va in scena un interessante incontro dal titolo 'Bentornato Galileo' curato da esperti d'arte e componenti della famiglia Chini, occasione per festeggiare il recente restauro degli affreschi della volta del palazzo eseguiti dal grande Galileo nel 1918.

