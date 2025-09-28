Sabato 27 settembre alla sfilata di Dolce e Gabbana in piena Milano Fashion Week, è comparsa a sorpresa Meryl Streep e altri membri del cast – tra cui Stanley Tucci – per girare alcune scene de I l Diavolo Veste Prada 2, sequel dell’iconico film del 2006, direttamente nella location dell’evento. A quasi vent’anni esatti dall’uscita del primo film – il secondo dovrebbe raggiungere il grande schermo nel 2026 – gli attori si sono presentati in passerella nei loro rispettivi ruoli tra gli scrosci di applausi stupefatti dei presenti, con passo deciso e occhiali da sole proprio come è solita fare l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour – oltretutto presente alla sfilata -, a cui si ispira proprio il personaggio di Miranda Priestly interpretato dalla Streep, la temibile direttrice di Runway. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sfilata di Dolce e Gabbana diventa il set de Il Diavolo Veste Prada 2: ecco Meryl Streep e Stanley Tucci nei panni di Miranda Priestly e Nigel