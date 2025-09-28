La Salernitana strappa un punto a Casarano all’ultimo minuto

Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale La Salernitana ha pareggiato 2-2 contro il Casarano al termine di una partita intensa. Il gol del definitivo pari, arriva soltanto cinque minuti dopo il novantesimo. Stavolta, l’ultimo minuto è stato favorevole ai granata, a differenza del match interno contro l’ Audace Cerignola. Il migliore in campo è stato ancora una volta Donnarumma. Non sono mancate le verifiche video, e tensioni culminate con due espulsioni dalla panchina del Casarano. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. Grazie a questo pareggio, la Salernitana rimane al primo posto del girone C, in coabitazione col Benevento che vince 2-0 con il Trapani al Vigorito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

