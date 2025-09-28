L’annata d’oro del comparto castanicolo locale traina anche i preparativi della 69esima Sagra del Marrone di Castel del Rio in agenda il 5, 12, 19 e 26 ottobre. Una festa che non ha bisogno di grandi presentazioni perché calamita da sempre migliaia di visitatori, e appassionati del prodotto tipico d’eccellenza, nell’alta vallata del Santerno. Ottime proposte gastronomiche, il fascino di una tradizione secolare con grandi riflessi sul tessuto economico e produttivo locale e tante iniziative di qualità. Tra queste, la novità del ‘Festival Suoni e Voci della Terra’. Una rassegna musicale dedicata alla grande canzone d’autore italiana realizzata dalla Pro Loco Alidosiana e dal municipio con la compartecipazione della Regione e della Rete Pro Loco Bologna Est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sagra del Marrone si avvicina. Quattro domeniche da vivere. E quest'anno c'è anche la musica