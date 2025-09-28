“Le difficoltà a livello internazionale ci sono sempre state, non lo dimentichiamo. C’era il Muro di Berlino, c’era la Guerra Fredda, c’era il pericolo della guerra nucleare, c’era il pericolo della bomba. Ma adesso è diverso perché non ci sono più due superpotenze in equilibrio. Unione Sovietica e Stati Uniti era l’equilibrio del terrore, ma era pur sempre un equilibrio. Oggi è più difficile trovare un momento di confronto a due, perché i soggetti sono molteplici e i venti di guerra spirano a volte a prescindere da quello che pensano Russia e Stati Uniti”. L’Italia oggi “non so se sia più esposta, perché se ci fosse stata una guerra nucleare in quegli anni eravamo espostissimi, avevamo Tito alla frontiera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Russa: "Situazione internazionale difficile ma piena fiducia in Meloni"