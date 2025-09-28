La Roma supera 2-0 il Verona ed è seconda

AGI - Una Roma poco brillante batte 2-0 il Verona all'Olimpico e sale a 12 punti in classifica, scavalcando la Juventus (11). Gian Piero Gasperini si gode l'ottava vittoria su otto contro Paolo Zanetti in carriera e ritrova anche i gol degli attaccanti: Dovbyk, al primo centro stagionale, e Soulé, che trova il secondo dopo la rete decisiva di Pisa. All'ucraino bastano sette minuti per sbloccarsi. Dalla destra Celik pennella in area un cross per la testa dell'ex Girona che indirizza la palla dove Montipò non può arrivare. Occasioni da gol del Verona. Superato il contraccolpo psicologico, il Verona inizia a costruire una serie di occasioni da gol. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Roma supera 2-0 il Verona ed è seconda

