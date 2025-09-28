la roma liquida il verona e prenota un posto tra le big della serie a

I giallorossi di Gasperini soffrono ma alla fine battono 2-0 il Verona chiudendo, così, una settimana perfetta: vittoria nel derby, successo a Nizza in Europa League e ora tre punti con gli scaligeri. E, altra buona notizia, si sono sbloccati gli attaccanti, prima Dovbyk e poi Soulé. Il Verona per larghi tratti fa la partita, ma spreca troppo davanti alla porta giallorossa che, per la quarta volta in stagione, resta imbattuta, grazie anche alla revisione al Var (il cui annuncio non si è sentito allo stadio ma bene in tv) che allo scadere annulla il 2-1 di Orban per fallo di mano. Il primo tempo inizia con lo sciopero della Sud dopo quanto successo a Nizza con gli scontri hanno portato al fermo di oltre cento tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

