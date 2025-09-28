La Roma batte 2-0 il Verona ed entra tra le big del campionato

La Roma batte 2-0 il Verona all'Olimpico conquista la quarta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato e aggancia momentaneamente il Napoli con 12 punti in vetta alla Serie A, in attesa del big match degli azzurri si stasera a San Siro con il Milan. I giallorossi si impongono grazie alle reti di Dovbyk al 7' e Soulé al 79', confermandosi solidi in difesa con un solo gol al passivo dopo 450 minuti giocati. In classifica gli scaligeri restano fermi a quota 3, in 14a posizione insieme a Fiorentina e Lazio. Al 4' pericolosa la squadra di casa in ripartenza, palla a Dovbyk che decide però di non calciare al limite dell'area, apertura verso Pellegrini e chiusura della difesa ospite. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Roma batte 2-0 il Verona ed entra tra le big del campionato

