La ricostruzione storica del bradisisma ai Campi Flegrei ci dice che bisogna prepararsi all’ipotesi di un’eruzione

Il nostro nuovo lavoro The 1538 eruption at Campi Flegrei resurgent caldera: implications for future unrest and eruptive scenarios, a cura di Giuseppe Rolandi, già all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Claudia Troise e me dell’Ingv, Marco Sacchi del Cnr-Ismar e Massimo Di Lascio, geologo professionista, presenta una ricostruzione dettagliata e innovativa dell’intera storia del bradisisma negli ultimi 3000 anni, e in particolare degli eventi precursori dell’eruzione del 1538. Il bradisisma ai Campi Flegrei ha una documentazione storica imponente, che data fin dall’epoca della prima colonizzazione greca, VIII secolo a. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

