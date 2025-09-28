La rabbia dei commercianti | Gli spazi del mercato ipogeo sono nuovamente allagati
Come in un film già visto con le prime piogge autunnali, si sono nuovamente allagati gli spazi del mercato ipogeo. "Ci dicono che è una pozza, non è una pozza" attacca il presidente della cooperativa Luigi Polzotto che da anni combatte contro le infiltrazioni che si ripropongono ad ogni temporale. I lavori che si stanno completando in piazza della Vittoria dove è stato rifatta la pavimentazione, avrebbero dovuto risolvere l’annoso problema, ma sembra che non sia andata così. "Quando si apre per una lunghezza di 15 metri il solaio del mercato – aggiunge Polzotto – ogni volta che piove entrerà dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
