La rabbia dei commercianti | Gli spazi del mercato ipogeo sono nuovamente allagati

Ilgiorno.it | 28 set 2025

Come in un film già visto con le prime piogge autunnali, si sono nuovamente allagati gli spazi del mercato ipogeo. "Ci dicono che è una pozza, non è una pozza" attacca il presidente della cooperativa Luigi Polzotto che da anni combatte contro le infiltrazioni che si ripropongono ad ogni temporale. I lavori che si stanno completando in piazza della Vittoria dove è stato rifatta la pavimentazione, avrebbero dovuto risolvere l’annoso problema, ma sembra che non sia andata così. "Quando si apre per una lunghezza di 15 metri il solaio del mercato – aggiunge Polzotto – ogni volta che piove entrerà dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

