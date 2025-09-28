La Quiete riapre le porte | Tradizione e tecnologia nel rispetto del paziente
Una struttura sanitaria storica della città è rinata con una nuova gestione. Taglio del nastro a Varese per la rinnovata Clinica La Quiete, che ha riaperto negli spazi di via Dante rimasti inutilizzati per 8 anni dopo la chiusura del 2017. In questa prima fase, al termine di un intervento di ristrutturazione, è stata riattivata l’ala più recente della clinica, mentre proseguono i lavori nella villa storica, edificio risalente alla metà dell’Ottocento inizialmente nato come residenza nobiliare e dal 1919 trasformato in struttura sanitaria. Nel 2026, indicativamente dalla primavera, potrà riaprire con spazi di ricovero e cura, con oltre 30 camere di degenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
