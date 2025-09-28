La protezione civile ha una nuova mini pala per le emergenze in tutta la regione
Il 23 settembre al centro operativo dell’associazione volontari protezione civile Rc Mistral in via Romea Nord 270 è stata inaugurata la nu0va mini pala acquistata con i fondi del Dipartimento Nazionale di protezione civile.La mini pala sarà utilizzabile per tutte le emergenze sul territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
