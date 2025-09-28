La proteina che spiega perché l’influenza è più letale negli anziani

Il virus dell’influenza quest’anno non ha concesso pause: una circolazione anomala e costante anche nei mesi caldi ha accompagnato l’Estate, e ora con l’arrivo della stagione autunnale, il rischio è che la curva torni a salire con più decisione. A farne le spese sono soprattutto gli anziani, per i quali l’influenza non è mai un semplice disturbo di stagione: cresce la probabilità di complicanze e ricoveri, e la scienza ha appena individuato un nuovo tassello che aiuta a spiegare questa fragilità. Un recente studio internazionale ha spiegato il preciso meccanismo biologico che svela i motivi per cui nei soggetti anziani il virus influenzale può avere effetti letali, chiarendo le caratteristiche di una vulnerabilità che i dati clinici già suggeriscono da tempo. 🔗 Leggi su Open.online