le anticipazioni di ottobre di “la promessa”: un mese all’insegna del dramma e delle rivelazioni. Il mese di ottobre si preannuncia ricco di colpi di scena e momenti intensi nella fiction “La Promessa”, che continua a conquistare il pubblico di Rete 4 con storie intrise di emozioni, amori e tragedie. Tra gli eventi più significativi, spicca la tragica morte di Jana, un episodio che scuoterà profondamente i personaggi principali e influenzerà lo sviluppo della trama. La serie, in costante crescita negli ascolti, promette nuovi sviluppi sorprendenti che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La promessa ottobre: manuel scopre la verità sulla morte di jana