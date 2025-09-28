La Promessa Anticipazioni Spagnole | Cosa Nasconde Enora?

Uominiedonnenews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova catena di segreti, accuse e perdite scuote i protagonisti de La Promesa: quando Curro crolla e la servitù si divide. Scopri cosa attende Catalina, Martina, Jacobo, e tutti gli altri. Nelle prossime puntate de La Promesa la preoccupazione si taglia con il coltello. Catalina, Martina e Jacobo aspettano notizie da Adriano, partito con il barone di Valladares per verificare le condizioni dei braccianti. Quel che doveva essere un sopralluogo breve si dilata misteriosamente: silenzi, ritardi, nulla che spieghi cosa sia accaduto davvero. L’ansia monta, la speranza resiste, ma ogni gesto del barone suscita dubbi inquietanti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

la promessa anticipazioni spagnole cosa nasconde enora

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Cosa Nasconde Enora?

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

promessa anticipazioni spagnole cosaLa Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta! - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Romulo lascerà la tenuta dopo aver ritrovato l'amore. Scrive msn.com

promessa anticipazioni spagnole cosaLa Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 28 settembre al 3 ottobre - Le trame delle puntate della settimana de La Promessa da domenica 28 settembre a sabato 4 ottobre 2025, scopriamo tutte le anticipazioni e quello che ci aspetta. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni Spagnole Cosa