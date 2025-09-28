La Promessa anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 | il nuovo matrimonio simbolico di Jana e Manuel
© US Mediaset Momento all’insegna del romanticismo negli episodi de La Promess a in onda nei prossimi giorni su Rete 4. Ospiti degli anziani Antonio e Nica, a causa di un guasto della loro macchina durante il viaggio di nozze, Jana e Manuel si lasciano trasportare da una proposta dei due conoscenti e decidono di tuffarsi in una nuova celebrazione, simbolica, del loro amore. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 08.20). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
