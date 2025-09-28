La prima rete da ’pro’ dell’eterno capitano

"Ho ricevuto la palla da Spini; l’ho stoppata molto bene e, a quel punto, mi si è aperta la possibilità di tirare, perché la palla era davvero perfetta per il tiro". Paolino Rrapaj, capitano e ‘man of the match’, ha raccontato così l’episodio decisivo che ha regalato al Ravenna la sesta vittoria stagionale, ma anche la prima rete da professionista. Vittoria che ha reso amaro il pomeriggio di Massimo Ferrero, ex presidente della Samp, ora consulente della nuova proprietà della Ternana, in tribuna al Benelli. "Abbiamo affrontato una squadra molto forte – ha proseguito il jolly italo albanese – composta da giocatori importanti per la categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

