Pistoia, 28 settembre 2025 – Lo show balistico di capitan Saccaggi, la grinta di Johnson e la muldimensionalità di Gallo sono le tre armi con cui l’Estra conquista la prima vittoria in campionato. Riparte da qui l’avventura della Pistoia del basket dopo un’annata choc. Ancora (inevitabilmente) con il cartello dei lavori in corsa esposto, la squadra di Della Rosa si prende lo scalpo del Gruppo Mascio Bergamo al termine di una partita combattuta fino ai minuti finali. Due punti salutari quelli incamerati in una Lumosquare carica di entusiasmo, finalmente. Applausi e festa finale in particolare per ’Sacca’, autore di una gara da assoluto protagonista con sette triple e una leadership davvero marcata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La prima gioia dell’Estra. ’Sacca’ show, Jazz e Gallo ok. Bergamo resta a mani vuote