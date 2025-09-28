La prima gioia dell’Estra ’Sacca’ show Jazz e Gallo ok Bergamo resta a mani vuote
Pistoia, 28 settembre 2025 – Lo show balistico di capitan Saccaggi, la grinta di Johnson e la muldimensionalità di Gallo sono le tre armi con cui l’Estra conquista la prima vittoria in campionato. Riparte da qui l’avventura della Pistoia del basket dopo un’annata choc. Ancora (inevitabilmente) con il cartello dei lavori in corsa esposto, la squadra di Della Rosa si prende lo scalpo del Gruppo Mascio Bergamo al termine di una partita combattuta fino ai minuti finali. Due punti salutari quelli incamerati in una Lumosquare carica di entusiasmo, finalmente. Applausi e festa finale in particolare per ’Sacca’, autore di una gara da assoluto protagonista con sette triple e una leadership davvero marcata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prima - gioia
Real Betis-Alaves (venerdì 22 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per i Verdiblancos?
Atletico Madrid-Villarreal (sabato 13 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros inseguono la prima gioia
“Aspetto un bambino”. L’attrice italiana sarà mamma per la prima volta a 47 anni, la gioia più grande
Telesveva. . +++BARLETTA SI PRENDE LA PRIMA GIOIA DELLA STAGIONE: VINCE 1-0 AL "MIRAMARE" CONTRO IL MANFREDONIA, CON GOL DECISIVO IN APERTURA DI PIARULLI, E ROSICCHIA DUE PUNTI ALLA CAPOLISTA FASANO, VETTA A -7+ - facebook.com Vai su Facebook
Prima gioia in #SerieAEnilive per Edoardo Iannoni! #SassuoloUdinese 3-1 - X Vai su X