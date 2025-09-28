Prima esperienza da commissario tecnico della squadra italiana di ciclismo su strada per Marco Villa. Nella prova in linea dei Mondiali in Ruanda, dominati da Tadej Pogacar, buon piazzamento per Giulio Ciccone che chiude al sesto posto. Andiamo a scoprire le parole del ct azzurro nel post gara. Sulla gara: “Siamo soddisfatti come risultato perché siamo stati lì con i primi in una gara durissima. Ho sempre detto che oggi ci voleva condizione, bisognava stare benissimo. La dimostrazione è che alcuni favoriti come Vine e Pidcock sono rimbalzati sul finale. È stato bravo Giulio a resistere fino alla fine, ma quando ci sono queste gare dure la minima differenza viene esasperata”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La prima da ct di Marco Villa: “Se Evenepoel prende 2 minuti, il 6° di Ciccone è un buon risultato”