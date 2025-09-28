La prima da ct di Marco Villa | Se Evenepoel prende 2 minuti il 6° di Ciccone è un buon risultato
Prima esperienza da commissario tecnico della squadra italiana di ciclismo su strada per Marco Villa. Nella prova in linea dei Mondiali in Ruanda, dominati da Tadej Pogacar, buon piazzamento per Giulio Ciccone che chiude al sesto posto. Andiamo a scoprire le parole del ct azzurro nel post gara. Sulla gara: “Siamo soddisfatti come risultato perché siamo stati lì con i primi in una gara durissima. Ho sempre detto che oggi ci voleva condizione, bisognava stare benissimo. La dimostrazione è che alcuni favoriti come Vine e Pidcock sono rimbalzati sul finale. È stato bravo Giulio a resistere fino alla fine, ma quando ci sono queste gare dure la minima differenza viene esasperata”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: prima - marco
Marco Mengoni senza parole per la vittoria di Sinner a Wimbledon: “Non posso piagne prima del concerto” – Video
Portobello: l'arresto di Enzo Tortora nella prima clip e poster della serie di Marco Bellocchio
Marco D'Amore chiude la prima edizione dell'Ortona Film Festival
Folgore Delfino Curi Pescara. Banfy · Bam Bam. Stadio San Marco Pescara Sabato 27 settembre Rifinitura prima squadra. #folgoredelfinocuripe #forzafolgoredelfinocuripescara - facebook.com Vai su Facebook
Stasera ‘Accordi&Disaccordi’ in prima serata su @nove Vai su X
La prima da ct di Marco Villa: “Se Evenepoel prende 2 minuti, il 6° di Ciccone è un buon risultato” - Prima esperienza da commissario tecnico della squadra italiana di ciclismo su strada per Marco Villa. Secondo oasport.it
Ecco la prima Italia di Marco Villa: i due Giulio, Ciccone e Pellizzari per sognare. E tra le donne tutto su Longo Borghini - Ufficiali le scelte di Marco Villa: Ciccone e Pellizzari per provare a sfidare i grossi calibri (Pogacar su tutti). Si legge su sport.virgilio.it