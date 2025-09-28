La prima candidata presidente al voto

Ore 8 - È Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione la prima candidata presidente al voto. La Marinelli, residente a Civitanova, si è recata alle 8 presso il seggio di Civitanova Alta.  . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

