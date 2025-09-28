La Polizia di Stato celebra con una cerimonia al Caps il suo patrono San Michele Arcangelo

Lunedì 29 settembre ricorre la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La giornata di festa verrà celebrata al Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, dove il vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo officerà la messa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Vibo: la Polizia celebra San Michele Arcangelo, patrono e simbolo della lotta all’illegalità - Lunedì 29 settembre la Polizia di Stato celebrerà San Michele Arcangelo, Santo Patrono e simbolo della lotta quotidiana contro l’illegalità e della tenacia che ispira l’impegno professionale di ogni ... Da zoom24.it

Asti, la Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo e premia il personale per meriti e servizio prestato - Lunedì mattina, 29 settembre, la Polizia di Stato celebrerà anche ad Asti la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono dell’Istituzione. atnews.it scrive