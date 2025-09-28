La pizzeria sotto al Vesuvio che è pure un grande cockail bar

28 set 2025

Prisco Pizza & Spirits si aggiudica il premio speciale Miglior Proposta di Bere Miscelato nella guida Pizzerie d'Italia, grazie a un lavoro profondo su pairing e prodotti locali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

