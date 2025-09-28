La Pistoiese affronta il test di Piacenza Andreucci è a caccia della prima fuga

Big match alle porte per la Pistoiese che oggi pomeriggio, alle ore 15, sfiderà al Garilli il Piacenza, formazione che, proprio come gli arancioni, è stata costruita per provare a vincere il campionato. La sfida, arrivando a inizio stagione, non sarà determinante per le sorti della stagione, ma rappresenta comunque un banco di prova importante per tutti e due i club. Parlando della compagine biancorossa, Antonio Andreucci non ha dubbi sul valore della squadra: "Sono forti e lo sappiamo – ha esordito il tecnico arancione –. Il Piacenza dispone di ottimi giocatori, alcuni li ho anche allenati o affrontati in categorie superiori, quindi è chiaro che parliamo di una formazione costruita per stare ai vertici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

