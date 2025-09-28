La pista dell'omicidio per dissidi lavorativi i sospettati e le indagini | chi era Edoardo Sarchi ucciso in Albania

Si chiamava Edoardo Sarchi l'imprenditore 44enne proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana che è stato trovato morto sul ciglio di una strada di campagna nei pressi di Salari (Albania) dove si era recato per una battuta di caccia. Al centro delle indagini per omicidio, il socio in affari Eqerem Braçe e il figlio Gazment. 🔗 Leggi su Fanpage.it

