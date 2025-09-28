La Pennicanza Fiorello e Biggio tornano su Rai Raio 2 | ecco quando
Con la nuova stagione de La Pennicanza, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Rai Raio 2. Le tre settimane di sperimentazione dello scorso maggio hanno convinto i due conduttori, la Rai e soprattutto il pubblico che li acclama a gran voce e non vede l’ora di poterli riascoltare in radio e di passare momenti spensierati e divertenti in loro compagnia. La conferma del ritorno dello show è giunta: sia dallo showman nel corso di una diretta Instagram tenuta insieme proprio a Biggio, sia dalla presentazione dei palinsesti radiofonici. Ecco le ultime news. La Pennicanza torna su Rai Radio 2: quando andrà in onda?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
