La parentela con un boss e i precedenti | chi è il 75enne del proiettile a don Patriciello

La consegna di un proiettile in chiesa non è un avvenimento che passa inosservato, soprattutto a Caivano e al Parco Verde, zona in piena riqualificazione da parte del governo Meloni. Don Maurizio Patriciello è un avamposto di legalità laddove lo Stato per troppo tempo è stato assente, almeno fino a ora. Ed è forse proprio la presenza dello Stato a dare fastidio a qualcuno da quelle parti, perché la persona che è stata fermata oggi in chiesa durante la messa, un 75enne suocero di un boss di Caivano, affetto da problemi psichiatrici, non è la prima volta che viene attenzionata per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

