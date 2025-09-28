La parentela col boss e i precedenti | chi c' è dietro il proiettile consegnato a don Patriciello
La consegna di un proiettile in chiesa non è un avvenimento che passa inosservato, soprattutto a Caivano e al Parco Verde, zona in piena riqualificazione da parte del governo Meloni. Don Maurizio Patriciello è un avamposto di legalità laddove lo Stato per troppo tempo è stato assente, almeno fino a ora. Ed è forse proprio la presenza dello Stato a dare fastidio a qualcuno da quelle parti, perché la persona che è stata fermata oggi in chiesa durante la messa, un 75enne suocero di un boss di Caivano, affetto da problemi psichiatrici, non è la prima volta che viene attenzionata per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La parentela con un boss e i precedenti: chi è il 75enne del proiettile a don Patriciello
