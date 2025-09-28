la pagella di milan napoli

Il Napoli reduce da quattro vittorie consecutive in campionato con una formazione rimaneggiata per le assenze di Spinazzola,Olivera, Buongiorno e Rrahmani, con il debutto assoluto in serie A dello spagnolo Gutièrrez in un San Siro gremito arriva la prima sconfitta in campionato, due errori difensivi spianano la strada a un Milan cinico, poi tanto possesso palla e sfiorato il gol due volte con un ottimo Neres, gran partita di Lobotka. Nessun dramma per il futuro. Milan – Napoli 2 – 1. Ho visto questo:. Meret 6: Nessuna responsabilità sui due gol, si fa trovare pronto nell’unico tiro in porta del Milan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

