La pagella di Milan-Napoli
Il Napoli reduce da quattro vittorie consecutive in campionato con una formazione rimaneggiata per le assenze di Spinazzola,Olivera, Buongiorno e Rrahmani, con il debutto assoluto in serie A dello spagnolo Gutièrrez in un San Siro gremito arriva la prima sconfitta in campionato, due errori difensivi spianano la strada a un Milan cinico, poi tanto possesso palla e sfiorato il gol due volte con un ottimo Neres, gran partita di Lobotka. Nessun dramma per il futuro. Milan – Napoli 2 – 1. Ho visto questo:. Meret 6: Nessuna responsabilità sui due gol, si fa trovare pronto nell’unico tiro in porta del Milan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: pagella - milan
Milan Cremonese, gli eroi in grigiorosso: Baschirotto da 8 in pagella, Bonazzoli sembra Cristiano Ronaldo
Moviola Milan-Bologna: Gazzetta dura con Marcenaro… 4 in pagella
IN FUGA IL GRANDE MODRIC LA MAXI PAGELLA TORNEO 2025-2026 - DOPO 4 TURNI di Massimo Fiandrino da un'idea di Carlo NESTI MODRIC (MILAN) IN TESTA ALLA CLASSIFICA 7,04 ; I SUPERPROMOSSI : NAPOLI-SPINAZZOLA E BUONGIORNO ; - facebook.com Vai su Facebook
ESCLUSIVA MN - Fedele: "Milan, il mercato è da cinque in pagella. Non si può puntare tutto su Gimenez, Vlahovic la soluzione" - X Vai su X
Le pagelle di Milan-Napoli, i top e i flop della partita - A San Siro si gioca il primo vero big match degli azzurri di Antonio Conte. Lo riporta ilmattino.it
Milan-Napoli 2-1, cronaca e pagelle: Pulisic fenomeno, Estupiñan delude - Napoli: cronaca, risultato e pagelle della partita della quinta giornata del campionato 2025/2026 giocata a San Siro. Da milanlive.it