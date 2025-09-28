La pace tradita | la rabbia di Gaza che non può essere ignorata
La città non tace. Non può. Non vuole.Urla. Si fa sentire. Dice no. No allo Stato che tace. No alla complicità.Piazza Libertà piena di voci e solidarietàPiazza Libertà è piena. Persone comuni. Sindacati. Associazioni. Uniti. Tutti a difendere un diritto che il mondo ignora. Tutti a difendere Gaza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: pace - tradita
da venerdi 26 settembre COME TI MUOVI SBAGLI Regia di Gianni Di Gregorio. Un film con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi. Commedia Un ex professore in pensione vive solo e in pace, finché la figlia tradita torn - facebook.com Vai su Facebook
Bandiere della pace per Gaza in centro e sulla costa - Due bandiere della pace verranno esposte a Potenza Picena, così come verrà effettuato un minuto di silenzio nel prossimo Consiglio comunale, per esprimere vicinanza alle vittime della guerra in corso ... ilrestodelcarlino.it scrive
Pace: Archivio Disarmo, Premio “Colombe d’oro 2025” a tre giornalisti di Gaza. Aya Ashour, Alhassan Selmi e Fatena Mohanna - Si è tenuta oggi presso la sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana la conferenza stampa di presentazione del Premio giornalistico internazionale “Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la pace” ... Scrive agensir.it