La nuova vita di SangYong | i Suv di Kgm arrivano anche in Italia

Forse se lo ricorderanno in pochi. Qualche anno fa in Europa, in mezzo alle ben più quotate Hyundai e Kia, c’era un marchio automobilistico sudcoreano che puntava a stravolgere il mercato delle quattro ruote. Stiamo parlando di SsangYong, balzata agli onori delle cronache più o meno tra il 2000 e il 2010, salvo poi eclissarsi senza lasciare apparentemente traccia. In realtà è ancora possibile imbattersi in qualche vecchio Suv Rexton o Korando prodotto dall’azienda di Pyeongtaek quando ancora si chiamava SsangYong. Da qualche mese è però ancora più facile incontrare i nuovi eredi del gruppo, nel frattempo acquistato da KG e diventato KG Mobility, o Kgm. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La nuova vita di SangYong: i Suv di Kgm arrivano anche in Italia

